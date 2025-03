Ein voller Erfolg war die Veranstaltung „Summende Gärten: Bienen, Blüten & Biodiversität im Garten“, die von der Kolpingsfamilie Donauwörth organisiert wurde. Zahlreiche Interessierte kamen zusammen, um mehr über Bienen, Wildbienen und naturnahe Gärten zu erfahren. Imker Josef Stegmeier begeisterte das Publikum mit fundierten Wissen über die Familie der Bienen, Wildbienen und Hummeln. Er erläuterte eindrucksvoll den Lebensraum dieser wichtigen Insekten in der Natur und gab Einblicke in den Aufbau eines Bienenkastens. Besonders spannend waren die Ausführungen darüber, welche wertvollen Produkte die Bienen liefern – von Honig und Wachs über Pollen und Propolis bis hin zu Bienengift. Es wurde erläutert, welchen wichtigen Beitrag Bienen durch die Bestäubung von Pflanzen leisten. Eine Honigverkostung rundete den Vortrag ab. Imker und Naturgärtner Andreas Demharter brachte den Besucherinnen und Besuchern das Konzept eines Naturgartens näher. Er erklärte, welche verschiedenen Bereiche in einem naturnahen Garten möglich sind – von Sandgruben über Totholz bis hin zu Trockensteinmauern. Praktische Tipps zu den Do’s and Don’ts im Naturgarten halfen den Teilnehmenden, ihre eigenen Gärten insektenfreundlicher zu gestalten. Besonders spannend war die Vorstellung wichtiger heimischer Wildstauden und Gehölze mit ihren Blühzeiten sowie der Futterpflanzen für Schmetterlingsraupen. Als kleines Geschenk konnten die Gäste Samen für ihre eigenen Gärten mitnehmen. Währenddessen gab es für die jüngsten Besucher eine bunte Bastelaktion. Zudem konnten sich die Gäste mit selbstgemachtem Kuchen und Kaffee stärken, eine wunderbare Gelegenheit, sich auszutauschen und die neuen Eindrücke in geselliger Runde zu vertiefen. Die Veranstaltung zeigte, wie jeder mit kleinen Maßnahmen einen Beitrag zur Biodiversität leisten kann. Die Kolpingsfamilie freut sich über das große Interesse und plant bereits weitere Veranstaltungen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.