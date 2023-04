Suppe eingebrannt: Alarm in der Donauwörther Parkstadt

Mit drei Fahrzeugen rückt die Feuerwehr in die Donauwörther Parkstadt aus. Dann stellt sich heraus: Grund für den Rauch ist eine eingebrannte Suppe.

Eine 61-jährige Frau wärmte sich in einer Wohnung in der Sebastian-Franck-Straße in der Donauwörther Parkstadt am Donnerstagnachmittag eine Suppe auf dem Kochfeld auf. Dabei schlief die Frau laut Polizei ein. Die Suppe brannte ein. Starker Rauch entwickelte sich.

Die Feuerwehr rückte in Donauwörth mit drei Wagen aus

Dieser löste den automatischen Feuermelder aus, was einen Einsatz der Donauwörther Feuerwehr mit drei voll besetzten Rüstfahrzeugen nach sich zog. Es kam zu Verkehrsstauungen im Donauwörther Feierabendverkehr. Verletzt wurde niemand. Die Frau wurde wegen Verdachts auf einen Verstoß nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz angezeigt. (AZ)