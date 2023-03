Susi Raith & Band: Ein Auftritt zwischen Spießer und Genießer in Donauwörth

Plus Der 16. Donauwörther Kulturfrühling ist zu Ende gegangen – und das mit einem grandiosen Finale. Warum die Gäste aus der Oberpfalz so cool waren.

Schon der Einstieg der Band von "Susi Raith & die Spießer“ versprach einen amüsanten und kurzweiligen Abend. "Ist heute jemand von der Oberpfalz da?“, fragte Susi Raith. Prompt meldete sich eine Zuschauerin aus Roding, dem Geburtsort der Bandleaderin. "Und gefällt es dir hier?“ "Ja, schon“, kam die Antwort. "Klar, jetzt kann sie ja schlecht was anderes sagen, wenn der Oberbürgermeister in der ersten Reihe sitzt“, erwiderte die Künstlerin ins lachende Publikum.

Das erste beschwingte Lied "Spießer“ erklang mit der Textzeile "Manchmal bin i a Spießer und dann bin i a Genießer und dann bin i a Sonnenschein und dann bin i wia saurer Wein“ und ließ erahnen, welche Musik das Publikum erwartete: Ein abwechslungsreiches Repertoire aus rockigen, poppigen und sanften Liedern mit einem Hauch von Akustik-Pop in Mundart aus der Oberpfalz.