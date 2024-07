Symbolische Spendenübergabe

Der FC Bayern Fanclub „Red Wood Cats e.V.” hat eine großzügige Spende in Höhe von 2500 Euro an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. geleistet. Nach den schweren Hochwasserschäden im Landkreis Donau-Ries und den angrenzenden Gebieten im Juni, blieb die Situation tagelang angespannt. Zahlreiche freiwillige Helfer und Helferinnen haben den betroffenen Gemeinden bei der Bewältigung der Auswirkungen des Hochwassers geholfen, darunter auch die Johanniter, die sich ehrenamtlich engagierten. Bei einer symbolischen Spendenübergabe waren Vorstandsmitglieder der Cats, sowie Stefan Urban (Ortsbeauftragter des Landkreises Donau-Ries) und Kerstin Biedermann (Bereichsleitung Marketing des Johanniter Regionalverbandes Bayrisch Schwaben) anwesend. Erhard Witt, der 1. Vorstand der Red Wood Cats, bedankte sich bei den Johannitern für ihre humanitäre Hilfe für die Betroffenen des Hochwassers und betonte die Bedeutung der Solidarität in solchen Krisensituationen: „Die Auswirkungen des Hochwassers im Landkreis kennt keine Grenzen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass auch unsere Hilfsbereitschaft keine Grenzen kennt. Vielen Dank, liebe Johanniter! Witt überreichte einen symbolischen Scheck in Höhe von 2500 Euro an Herrn Urban und Frau Biedermann, die sich über die großzügige Spende freuten und diese mit Dankbarkeit entgegennahmen. Schon während des Hochwassers spendete der Fanclub Lebensmittel im Wert von über 1000 Euro an die Feldküche, um die Soforthilfe vor Ort zu unterstützen und die betroffenen Menschen in dieser schwierigen Zeit zu versorgen.

Simone Wiedemann