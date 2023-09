Täter beschädigt Klingel an Wohnhaus mit ätzender Flüssigkeit

In Donauwörth macht sich ein Unbekannter an einer Klingel mit Kamera zu schaffen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat sich in Donauwörth an einer Klingel eines Wohnhauses zu schaffen gemacht. Wie die Polizei berichtet, beschädigte der Täter in der Zeit von Montag auf Dienstag die Einrichtung mit Kamerafunktion ("Digital Eye") an einem Anwesen in der Straße Am Spachet. Dafür nutzte der Unbekannte ein ätzendes Mittel.

Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1400 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/706670 entgegen. (AZ)

