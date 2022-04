Tag gegen Lärm: Gute Tipps für die Ohr-Entspannung

Der 27. April ist der Tag gegen Lärm. Zu viel Belastung für die Ohren kann richtig krank machen. Die AOK Donau-Ries gibt Tipps, wie den man Hörsinn entspannt.

Hören Sie das? Nichts? Gar nichts? Dann ist das nicht nur selten, sondern auch gesund. Denn im Grunde hören wir permanent irgendetwas. Ob in der eigenen Wohnung, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, das Ohr ist ständig Geräuschen ausgesetzt. Die meisten Menschen empfinden Geräusche ab einer bestimmten Lautstärke als unangenehm. Und längst ist bekannt: Lärm kann krank machen. Heute, am 27. April, dem Tag gegen Lärm, könnten sie sich also mal ein Päuschen mit absoluter Ruhe gönnen.

Eine Umfrage des wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hat ergeben, dass Lärm im Vergleich mit schädlichen Umwelteinflüssen durch Luftverschmutzung und Chemikalien als besonders belastend für die eigene Gesundheit erlebt wird. „An erster Stelle steht dabei Straßenverkehrslärm: Ein Fünftel der Befragten fühlt sich dadurch sehr stark oder stark beeinträchtigt“, sagt Cornelia Zink, Gesundheitsexpertin von der AOK im Donau-Ries. Stadtbewohner empfinden diese Umweltbelastung stärker als Menschen, die am Stadtrand oder auf dem Land leben.

Gesundheitliche Folgen von Lärm

Als Maß für Lärm gilt der Schalldruck. Die kritische Grenze für Hörschäden bei Dauerlärm liegt bei etwa 85 Dezibel - auch wenn schon oftmals darunter liegende Belastung die Menschen nervt: wie Kinder am Spielplatz. „Alltagslärm lässt sich nie vollständig vermeiden, entscheidend für eine gesundheitliche Gefährdung sind dabei die Intensität und die Dauer der Beschallung“, erläutert Zink. Bei wiederholtem, lang anhaltendem Lärm werden die feinen, fürs Hören zuständigen Haarzellen im Innenohr geschädigt, was zu einer nicht mehr heilbaren Lärmschwerhörigkeit führen kann. Als Erstes hört man die hohen Töne schlechter.

Wenn Lärm zum täglichen Stressfaktor wird, wirkt sich das auch auf unser Wohlbefinden aus. Allgemeines Unwohlsein, Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder auch Konzentrationsschwierigkeiten können die Folge sein. Selbst Herz und Kreislauf können in Mitleidenschaft gezogen werden.

Den Ohren eine Auszeit gönnen

Die Belastungsgrenze für die Ohren ist häufig schneller erreicht als man meint. Gerade in der Freizeit unterschätzt man oft die dort vorhandenen und teilweise selbst gewählten Lärmquellen. Das Rockkonzert, der Besuch im Fußballstadion mit Tröten und Vuvuzelas oder die Lieblingsmusik über Kopfhörer können die Ohren ähnlich stark belasten wie Presslufthammer, Kreissäge und laute Maschinen und Werkzeuge. „Um in diesen Situationen die Ohren vor Schaden zu bewahren, sollte man auf geeigneten Hörschutz zurückgreifen“, betont Cornelia Zink.

Ruhe finden im Wald, die Natur spüren - das entspannt auch die Ohren Foto: Mathias Wild

Kopfhörer mit Kapselgehörschutz bei der Arbeit oder Ohrstöpsel in der Disco sind ideal. Beim Musikhören mit Kopfhörer ist es ratsam, auf eine verträgliche Lautstärke zu achten. Diese ist gewährleistet, wenn der Hörer noch ansprechbar ist und sein Umfeld wahrnehmen kann. Rauschen und Pfeifen in den Ohren beispielsweise nach einer Disconacht bedeutet: Sie sind überbelastet. Dann sollte man den Ohren erstmal ein, zwei Tage Ruhe gönnen. Entspannung für Ohr bringen Spaziergänge in der Natur oder Leseabende ohne Musik oder Fernseher“, sagt Zink. (AZ)