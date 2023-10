Donauwörth

12:30 Uhr

Tanja Kinkel bringt "märchenhafte Morde" nach Donauwörth

Plus Die Bestseller-Autorin gastiert im Rahmen der 50. Donauwörther Kulturtage. Sie hat blutige Taten vor historischem Hintergrund mit dabei und ihre Kollegin Beate Roux.

Große Namen stehen auf Buchdeckeln, tauchen auf Bestsellerlisten auf und zieren Plakate ... und einer von ihnen ist: Tanja Kinkel. Doch wer steckt dahinter? Wie sieht die Autorin aus? Wie ist ihre Ausstrahlung? Und wie fühlt es sich an, ihr von Angesicht zu Angesicht gegenüberzusitzen? - Das Publikum im Donauwörther Zeughaus spürt gebannt Fragen wie diesen nach und begegnet einer Frau Mitte 50, die mit sympathischer, akzentuierter Stimme lebhaft dazu einlädt, zusammen mit ihr tiefer in ein historisches Thema einzusteigen. Tanja Kinkel ist mit ihrem Roman "Grimms Morde" zu den 50. Donauwörther Kulturtagen gekommen.

Es ist das zweite Mal seit 1999, dass die gebürtige Bambergerin dort gastiert, wie Barbara Kandler in ihrer Begrüßung hinweist. Die Kulturreferentin ist "stolz und glücklich, dass die Autorin wieder unser Stargast ist". Und sie heißt auch die zweite Künstlerin des Abends willkommen: die Musikerin Beate Roux, Mitglied der Bamberger Symphoniker, die das E-Piano spielt und mit ihrem schmelzenden Mezzosopran Lieder der Romantik intoniert: "Wenn die Sonne weggegangen, kommt die Dunkelheit heran. Abendrot hat goldne Wangen und die Nacht hat Trauer an..." - Die warmen anrührenden Klänge, die Melancholie der Worte umhüllen das Publikum an diesem ersten wirklich kalten Herbstabend.

