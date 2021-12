Tankbetrug mit gestohlenen Kennzeichen

Einen Mann in Donauwörth werden die Kennzeichen seines Autos geklaut. Eben diese Nummerschilder sind später an einem Wagen, dessen Fahrer Tankbetrug begeht.

Am Freitag hat ein 36-jähriger Fahrzeugführer der Polizeiinspektion Donauwörth mitgeteilt, dass zwischen 13 und 15.15 Uhr an seinem, auf einem Parkplatz in der Sallingersiedlung abgestellten, Fiat Punto beide Kennzeichen entwendet worden seien. Eine Stunde später zeigte die Betreiberin der OMV-Tankstelle in der Nürnberger Straße in Donauwörth einen Tankbetrug an. Ein Mann habe um 13.45 Uhr für 67 Euro Diesel getankt und sei dann weitergefahren, ohne die Rechnung zu bezahlen. Bei der Überprüfung der Videoaufzeichnungen stellten die Beamten fest, dass an einem schwarzen Kombi die zuvor vom Fiat gestohlenen Nummernschilder angebracht waren. Der etwa 40 bis 45 Jahre alte Fahrer - er trug eine schwarze Mütze - fuhr nach dem Tanken mit seinem Fahrzeug in Richtung Nürnberg weiter. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0906/706670.