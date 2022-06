Donauwörth

Beim Tanzhaus in Donauwörth geht es jetzt ans Eingemachte

Plus Direkt nach der Sitzung des Donauwörther Stadtrats an diesem Donnerstag sollen die Architekten mit der Arbeit beginnen. Zwei wichtige Fragen sind bislang noch offen.

Von Thomas Hilgendorf

Es steht weiterhin mächtig da, das Donauwörther Tanzhaus. Aber bisher liefert es eher das, was ein Potemkinsches Dorf auch vermag: ein schönes Bild, nicht mehr. Die Sanierung steht an und die Zeit drängt ein wenig – schließlich soll der altehrwürdige Bau ja noch in dieser Legislatur in neuem Glanz erstrahlen. Doch ob das klappt, ist aufgrund aktueller Entwicklungen, durchaus fraglich. Jetzt soll zunächst einmal der Architektenwettbewerb ausgelobt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

