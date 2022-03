Ohne Versicherung auf Roller unterwegs

Die Polizei hat in Donauwörth und Tapfheim weitere Verkehrsteilnehmer erwischt, die sich für ihre Zweiräder kein neues Versicherungskennzeichen besorgt hatten.

Die Polizei hat in der Region weitere Fahrer von Kleinkraftfahrzeugen aus dem Verkehr gezogen, die sich zum 1. März kein neues Versicherungskennzeichen besorgt haben. Die Beamteinnen und Beamten erwischten in Donauwörth und Tapfheim am Samstag zwei Personen auf Motorrollern und eine Person auf einem E-Scooter. An den Zweirädern waren noch die alten Kennzeichen montiert, die ihre Gültigkeit verloren haben. Die Konsequenz für die Fahrer: Anzeigen nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)