Rennradfahrer in Dunkelheit ohne Licht: Unfall an B16

Ein 64-jähriger Rennradfahrer kollidierte am Sonntagabend mit einem 11-jährigen Fahrradfahrer. Beide erlitten leichte Verletzungen

Auf dem Radweg neben der B16 zwischen Donauwörth und Tapfheim ist es am Sonntagabend zu einem Radfahrer-Unfall gekommen. Laut Polizei war kurz vor 19 Uhr ein 64-Jähriger Donauwörther mit seinem unbeleuchtetem Rennrad auf dem Weg unterwegs. Aus entgegengesetzter Richtung kamen dem Rennradler zwei elfjährige Tapfheimer auf Fahrrädern entgegen. Der 64-Jährige kollidierte mit einem der Buben. Beide Beteiligten verletzten sich und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Rennradfahrer wurde mit dem Verdacht auf einen Kieferbruch in die Klinik eingeliefert. Der Schüler erlitt eine Platzwunde am Kopf. (AZ)