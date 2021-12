Viele weitere Glätteunfälle: Appell der Polizei

Zahlreichen Verkehrsteilnehmern im Raum Donauwörth wird der Wintereinbruch zum Verhängnis. Was den Beamten negativ aufgefallen ist.

Schneemassen und rutschige Fahrbahnen haben den Verkehr in der Region um Donauwörth auch am Donnerstagabend, in der folgenden Nacht und am Donnerstagmorgen behindert und manchen Fahrer ins Schleudern gebracht. Schon am Mittwoch hatte der Wintereinbruch den Verkehr teilweise lahmgelegt und für viele Unfälle gesorgt. Abgebrochene Äste blockierten manche Straße, Autos rutschten in den Graben und Sattelschlepper blieben hängen. Die Polizei zog eine erste Bilanz und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 200.000 Euro. Es passierten auch Dinge, die bei den Beamten und beim Winterdienst-Fahrer Kopfschütteln auslösten.

Ein heftiger Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 21 Uhr, als ein 54-Jähriger aus Heilbronn mit seinem Sattelzug auf der B2 von Augsburg kommend in Richtung Donauwörth fuhr. Zwischen den Anschlussstellen Asbach-Bäumenheim-Süd und -Nord verlor der Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Lkw und schleuderte auf die Überholspur. Er prallte zunächst mit der vorderen linken Seite des 40-Tonners gegen die linke Leitplanke. Daraufhin stellte sich die Zugmaschine quer, und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Führerhaus und dem Sattelfaufleger. Der Sachschaden beläuft sich allein hier auf etwa 40.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Er wurde angezeigt.

In Auchsesheim kam am Mittwochnachmittag eine 36-jährige Mertingerin mit ihrem Auto von der Straße ab und prallte in den rechten Straßengraben. Der Wagen blieb dort im Schnee stecken. Ein Traktorfahrer schleppte den Wagen aus dem Graben. Er entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Ebenfalls auf der schneebedeckten Kreisstraße war am Mittwoch um 17.10 Uhr ein 37-jähriger Autofahrer von Donauwörth in Richtung Auchsesheim unterwegs. Als er verkehrsbedingt leicht abbremsen musste, drehte sich der Wagen um 180 Grad und schleuderte auf die Gegenfahrbahn und prallte mit hoher Geschwindigkeit in den Graben. Schaden: circa 4000 Euro. Der Unfallwagen wurde mithilfe eines Geländewagens mit Seilwinde geborgen.

Um 17.15 Uhr wollte ein 59-jähriger Kleinbusfahrer auf der Kesseltalstraße in Oppertshofen nach links abbiegen und bremste vor der Einmündung der Straße Im Tal. Ein nachfolgender 34-jähriger Amerdinger konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte auf den Bus. Schaden: mindestens 5000 Euro.

Ein 62-Jähriger Meitingen prallte mit seinem Laster um 17.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Donauwörth und Auchsesheim etwa 200 Meter vor dem Ortsschild seitlich gegen ein entgegenkommendes Räumfahrzeug. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Ebenfalls um 17.45 Uhr ereignete sich auf der Asbacher Straße in Hamlar ein folgenreicher Frontalzusammenstoß. Ein 40-jähriger Meitinger rutschte mit seinem Auto im Kurvenbereich zur Kieswerkstraße bei starker Glätte auf die Gegenfahrbahn. Er prallte dort frontal gegen einen Geländewagen, den ein 45-Jähriger steuerte. Es entstand ein Schaden von mindestens 20.000 Euro. Die Beteiligten gaben vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein.

Um 20.30 Uhr rutschte eine 45-jährige Autofahrerin in der Gartenstraße aufgrund Schneeglätte von der Fahrbahn und krachte in ein geparktes Auto. Der geschätzte Schaden beträgt 2000 Euro.

Lastwagen bleiben reihenweise liegen

Am Reinberg in Monheim fuhr sich um 17.50 Uhr ein vollbeladener Lkw trotz Schneeketten und geräumter Fahrbahn bergauf fest und kam nicht mehr weiter. Erst eine Stunde konnten der Lkw geborgen werden. Ein Silozug blieb um 18 Uhr auf der Südspange (B16) bei Donauwörth stecken und sorgte für massive Verkehrsbehinderungen. Um 18.50 Uhr fuhr sich auf der Abfahrtsschleife der B2 bei Donauwörth-Süd/Nordheim ein Lkw in den Schneemassen fest. Der Sattelzug steckte mit der rechten Seite im Bankett und musste abgeschleppt werden. Erst um 21.32 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Gegen 19 Uhr war ein 54-jähriger Berufskraftfahrer auf der Schellenberg-Umgehung (B2) bei Donauwörth unterwegs, als witterungsbedingt der komplette Verkehr in Richtung Norden zum Erliegen kam. Der 40-Tonner konnte aufgrund der schneebedeckten Straße am Berg nicht mehr anfahren. Die rechte Spur war geraume Zeit blockiert.

Kurz darauf fuhr ein 38-jähriger tschechischer Berufskraftfahrer mit seinem unbeladenen Sattelzug auf der schmalen Ortsverbindungsstraße zwischen Wörnitzstein und Riedlingen. An der Steigung vor dem Maggenhof blieb der 40-Tonner hängen und rutschte nach rechts in einen Acker. Der quergestellte Lkw blockierte die komplette Fahrbahn. Ein Traktorfahrer zog ihn aus dem Feld.

Gegen 20 Uhr schlitterte die Sattelzugmaschine eines Berufskraftfahrers auf der Staatsstraße bei Monheim in einem Waldstück von der Fahrbahn. Der Lkw steckte manövrierunfähig etwa 25 Meter neben der Straße. Er wurde abgeschleppt. Zur selben Zeit rutschte auf Höhe des Sägewerkes in Wörnitzstein ein osteuropäischer Sattelzug ab und hing im schneebedeckten Bankett fest. Aufgrund eines langen Rückstaus konnten die Einsatzkräfte nur über Seitenwege anfahren. Eine Fachfirma übernahm die Bergung.

Die Polizeiinspektion Rain registrierte am Mittwoch zwei Glätteunfälle. Bei Mertingen rutschte um 11.40 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem Auto von Oberndorf her über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Schild. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Auf der Donautalstraße am Ortsrand von Lechsend schleuderte ein 20-Jähriger mit seinem Wagen gegen den Bordstein und ein Brückengeländer. Auch dieses Auto war nicht mehr fahrbereit.

Auch am Donnerstag ging die Unfallserie weiter. Nachts gegen 1 Uhr kam ein Autofahrer in Harburg von der Fahrbahn ab. Der Mann aus Neumarkt blieb unverletzt. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Kurze Zeit später schleuderte ein 19-Jähriger mit seinem Kleinwagenfahrer von der Straße zwischen Gunzenheim und Mündling und landete in einem Feld. Es musste ein Abschleppunternehmen anrücken. Gegen 6 Uhr, fuhr eine 52-jährige mit einem Stadtbus in Donauwörth auf der Obermayerstraße in Richtung Bahnhof. Dabei blieb der Bus bei schneebedingt verengten Straßenverhältnissen an einem geparkten Auto hängen. Schaden: etwa 1000 Euro.

Am Freitagmorgen mussten zwei Straßen von Hindernissen befreit werden. Auf der Staatsstraße zwischen Ronheim und Huisheim lag ein unter der Schneelast abgebrochener großer Ast und auf der Kreisstraße bei Otting versperrte ein Baum mit einem Stammdurchmesser von etwa 30 Zentimetern die Fahrbahn. Die Ronheimer und die Ottinger Feuerwehr sorgten für freie Fahrt. Von der Harburger Straße in Wemding zog eine Polizeistreife einen Ast vom Asphalt.

"In dieser Heftigkeit noch nicht erlebt"

Mit Blick auf das Schneechaos und dessen Folgen stellt Stephan Roßmanith, Pressesprecher der Polizeiinspektion Donauwörth, fest: ""In dieser Heftigkeit haben wir das noch nicht erlebt." Was negativ aufgefallen sei: das rücksichtslose Verhalten mancher Verkehrsteilnehmer. Dies sei der Polizei von verschiedener Seite zu Ohren gekommen. Trotz der extremen Glätte seien sogar Schneeräumfahrzeuge überholt worden. Auch die Polizei selbst sei betroffen gewesen: So habe ein ungeduldiger Handwerker eine vor ihm fahrende Zivilstreife in Donauwörth beinahe von der Straße "geschoben". Die meisten Unfälle seien denn auch wegen nicht angepasster Geschwindigkeit passiert. Deshalb rät der Hauptkommissar dringend: "Man muss einfach langsam fahren." (AZ)