Unterlassene Hilfe bei tödlichem Unfall: Polizei ermittelt einen Autofahrer

Plus Nach einem tödlichen Unfall auf der B16 bei Riedlingen muss sich ein Autofahrer wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten. Polizei sucht weiter Gaffer.

Der tödliche Verkehrsunfall, der sich vor einer Woche auf der B16 zwischen Donauwörth und Tapfheim ereignete, hat für einen an sich unbeteiligten Autofahrer wohl juristische Konsequenzen. Weil der Mann direkt nach der Karambolage einfach wendete und wegfuhr, muss er sich jetzt wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten.

Das schlimme Unglück passierte - wie gemeldet - am frühen Abend des 17. August auf der Bundesstraße. Verursacher war nach Erkenntnissen der Polizei ein aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis stammender 20-Jähriger, der mit seinem Pkw bei heftigem Regen einen Lastwagen überholte. Das Auto geriet dabei außer Kontrolle und prallte gegen einen anderen Wagen, der entgegenkam. Der junge Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen, die Beifahrerin, 73, des anderen Pkw starb durch den Zusammenstoß. Ihr Mann, 77, zog sich mittelschwere Verletzungen zu.