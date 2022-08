Vier Unfallfluchten im Raum Donauwörth und Tapfheim

Nach Unfällen in Donauwörth, der Parkstadt, in Riedlingen und bei Donaumünster machen sich die Verursacher aus dem Staub. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei meldet vier Unfallfluchten, die sich am Dienstag und Mittwoch im Donauwörther Stadtgebiet und im Bereich der Gemeinde Tapfheim ereignet haben.

Am Dienstag prallte ein Unbekannter zwischen 11 und 15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz des Freibads auf dem Schellenberg gegen einen schwarzen Audi Q5. An diesem entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, krachte ein Unbekannter mit seinem Wagen in der Weningstraße in Riedlingen gegen einen dort abgestellten schwarzen Mercedes. Auch an diesem beläuft sich der Schaden auf schätzungsweise 2000 Euro. Am Mittwoch stellte eine 54-Jährige ihren Motorroller von 12.45 bis 18.16 Uhr in einer Parkbucht in der Donauwörther Reichsstraße ab. Als die Frau zurückkehrte, war das Zweirad durch einen Unfall demoliert. Schaden: circa 1000 Euro. Die Person, die ihn verursacht hat, war verschwunden.

Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise

Bei einem Ausweichmanöver auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Rettingen und Donaumünster geriet am Mittwoch um 16.30 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem Auto gegen den Randstein. Dadurch entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Ein Unbekannter hatte auf Höhe der Birkschwaige die Kurve geschnitten. In diesem und in den anderen genannten Fällen bittet die Polizeiinspektion Donauwörth um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)