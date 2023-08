Tausende Kilometer Abenteuer: Sie fahren mit ihrer „Schrottkarre“ durch Europa

Von Lara Schmidler - vor 34 Min.

David Wenninger aus Rain und Fabian Braun aus Donauwörth haben einen alten BMW neu lackiert und prominente Sponsoren gefunden. Worum es bei ihrer Reise geht.

Ein Roadtrip quer durch Europa, fünf Tage Fahrt und jede Menge skurriler Aufgaben – und das alles in einem 20 Jahre alten BMW. Für David Wenninger aus Rain und Fabian Braun aus Donauwörth beginnt bald ein Abenteuer, das die beiden durch Belgien, Frankreich, Spanien und Portugal führen wird. Der Clou an der Sache ist aber nicht die Strecke. Auch die Länder spielen nur eine untergeordnete Rolle. Es geht viel mehr um Spaß, um Kreativität – und um Schrottlauben.

„Carbage Run“ nennt sich die Rallye, deren Hauptfokus auf dem Zustand der Autos liegt. Der Name setzt sich aus den beiden englischen Worten Car, also Auto, und Garbage, auf Deutsch Müll, zusammen. Denn teilnehmen dürfen ausnahmslos Fahrzeuge, die mindestens 20 Jahre alt sind und deren Zeitwert höchstens 500 Euro beträgt. Gar keine so einfache Aufgabe, wie David sagt: „Es ist schwierig, ein Auto für den Preis zu bekommen, das noch fährt und TÜV hat.“ Mehrere Autos haben die beiden 20-Jährigen sich angeschaut, bevor sie über einen Arbeitskollegen von Davids Vater schließlich einen alten blauen BMW bekommen haben. In seinen 20 Jahren hat dieser schon einiges mitgemacht: „Am Schweller waren einige Roststellen und er hatte 250.000 Kilometer auf dem Tacho“, zählt David auf. Oder wie der TÜV-Prüfer gesagt habe: „Das Auto ist in unterdurchschnittlichem Zustand.“ Perfekt also für eine Rallye der Schrottkarren.

