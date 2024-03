Donauwörth

18:10 Uhr

Tausende Tonnen Kies und Steine werden in die Donau gekippt

Mit einem Spezialboot (Klappschute) werden in Donauwörth derzeit große Mengen Kies und Steine auf den Fluss geschafft und nach und nach in diesem versenkt, um seine Sohle zu stabilisieren.

Plus In Donauwörth haben ungewöhnliche und aufwendige Bauarbeiten am und im Fluss begonnen. Welche Gefahr damit gebannt werden soll und wie die Menschen profitieren sollen.

Von Wolfgang Widemann

Mit einigen Monaten Verspätung haben nun in Donauwörth ungewöhnliche und aufwendige Bauarbeiten begonnen, mit denen die Sohle der Donau gesichert werden soll. Zudem schafft das Unternehmen LEW Wasserkraft nach eigenen Angaben damit die Voraussetzungen, dass in der Folge das Projekt "City River" (Stadtfluss) angegangen werden kann. Mit einer Reihe von Maßnahmen soll die Donau für die Menschen zugänglicher und erlebbarer gemacht werden.

Projektleiter Ralf Klocke beschrieb bei einem Ortstermin am Montag noch einmal das Problem, das die Lechwerke zunächst einmal zu lösen haben. Nach der Begradigung des Flusses im 19. Jahrhundert und dem Bau von Wasserkraftwerken, wird in der Donau durch die Strömung kein Kies mehr bewegt, das ursprünglich aus den Bergen stammte. Besonders im Bereich unterhalb der Donaubrücke und der Fundamente der einstigen Bahnbrücke im Bereich des Alten Donauhafens frisst sich der Fluss immer tiefer in den Untergrund. Irgendwann, so Klocke, würde die Sohle in instabilen Untergrund vordringen: "Dann ginge es schlagartig nach unten." Die Folge: Ufer und Brücken könnten einbrechen.

