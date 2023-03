Taxi-Fahrt in Donauwörth könnte für Mann teuer werden

Ein Mann nimmt in Donauwörth ein Taxi, obwohl der die Tour nicht bezahlen kann. Das hat eine Anzeige zur Folge.

Ein Mann hat in Donauwörth ein Taxi genommen, obwohl er das Geld für dieses nicht hatte. Deshalb ermittelt nun die Polizei gegen den 45-Jährigen. Der stieg in der Nacht auf Samstag um 1.15 Uhr in das Taxi und ließ sich von dem Fahrer zum Krankenhaus bringen. Dort angekommen, konnte der Fahrgast aber die Rechnung in Höhe von neun Euro nicht begleichen. Den Verdächtigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Leistungserschleichung. Damit könnte die Tour für ihn ein teures Nachspiel haben. (AZ)