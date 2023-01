Taxi prallt gegen offene Autotür: hoher Schaden

In Donauwörth sorgt der Beifahrer eines Autos für einen Unfall.

In Donauwörth ist es am Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Taxi gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte der Pkw-Fahrer um 14.35 Uhr in der Sonnenstraße längs einparken, als sein 24-jähriger Begleiter die hintere Tür auf der Fahrerseite aufriss, um auszusteigen. In diesem Moment jedoch fuhr ein Taxi vorbei und prallte gegen die sich gerade öffnende Wagentüre. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 7000 Euro. Der Wagen, in dem der junge Mann saß, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)