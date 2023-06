Taxifahrer wird Geldbeutel am Donauwörther Bahnhof gestohlen

Während er sich mit einem Bekannten unterhielt, wurde einem Taxifahrer in Donauwörth der Geldbeutel geklaut. Darin befanden sich rund 500 Euro.

Am Freitagabend ist einem Taxifahrer in Donauwörth der Geldbeutel geklaut worden. Gegen 19 Uhr schlug der bislang unbekannte Täter zu. Der junge Mann hatte den Geldbeutel kurzzeitig auf den Verkaufstresen im Bahnhofskiosk gelegt. Während er sich kurz mit einem Bekannten unterhielt, schlug der Täter in einem unbeobachteten Moment zu. Im Geldbeutel befanden sich rund 500 Euro. Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter Tel.: 0906/706670 bei der Polizei in Donauwörth melden. (AZ)