Technischer Defekt: Auto fängt Feuer

Ein 39-jähriger Fahrer kann den Wagen noch rechtzeitig anstellen und die Feuerwehr alarmieren.

Als ein 39-Jähriger am Samstag gegen 11 Uhr mit seinem Auto im Donauwörther Weidenweg unterwegs war, fing der Wagen plötzlich zu brennen an. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Mann den Pkw noch rechtzeitig abstellen und die Feuerwehr Donauwörth verständigen. Deren Einsatzkräfte löschten den Motorbrand. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Ursächlich für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. (AZ)