Teelichtofen sorgt in Donauwörth für Einsatz der Feuerwehr

Ein vermeintlicher Brand auf dem Gelände der Stiftung St. Johannes in Donauwörth beschäftigt Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Ein offenbar außer Kontrolle geratener Teelichtofen hat am Freitagmittag in Donauwörth für Aufregung gesorgt. Auf dem Gelände der Stiftung St. Johannes an der Zirgesheimer Straße schlug um kurz nach 12 Uhr die Brandmeldeanlage an. Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth, der Rettungsdienst samt Notarzt und die Polizei machten sich auf den Weg. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein sogenannter Teelichtofen, den Beschäftigte der Stiftung in einem Büro testeten, offenbar zu heiß geworden war.

Dadurch wurde nach Angaben von Stadtbrandinspektor Alexander Zobel auch der Holztisch, auf dem der Ofen mit den vier Teelichtern stand, leicht angesengt. Ansonsten entstand kein Schaden. Eine Person erlitt der Polizei zufolge leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes kam es auf der Zirgesheimer Straße zu Verkehrsbehinderungen. (wwi)