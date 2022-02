Donauwörth

06:00 Uhr

Tempo 30 in der Donauwörther Reichsstraße: Sind die Schilder zu klein?

Plus Seit 1. Februar stehen Schilder für das Tempolimit in der Donauwörther Reichsstraße. Doch die Größe ist ungewöhnlich. Ein Versuch, den Schilderwald zu lichten.

Von Barbara Wild

Wenn Thomas Goppel, Vorsitzender des bayerischen Landesdenkmalrates, von der Reichsstraße in Donauwörth spricht, kommt er ins Schwärmen. Der ehemalige bayerische Wissenschaftsminister bezeichnet sie in ihrer Anlage und Optik als "einmalig" und als "Juwel über Bayerns Grenzen hinaus". Ja er vergleicht den Straßenzug gar mit der italienischen Stadt Siena - einer der schönsten Städte der Toskana. Tatsächlich dürften die neuen Verkehrszeichen in der Reichsstraße ebenfalls einmalig sein in der Region. Denn die Größe und Art der Anbringung sorgt für Gesprächsstoff in Donauwörth.

