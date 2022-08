Tempo 94: Lkw-Gespann viel zu schnell unterwegs

Eigentlich hätte der Fahrer nur 60 Stundenkilometer fahren dürfen.

Am Donnerstagmorgen führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion in zivilen Messfahrzeugen Geschwindigkeitskontrollen des Schwerlastverkehrs auf der Bundesstraße 2 bei Donauwörth durch. Dabei gab es, wie bereits in den vergangenen Tagen, zahlreiche Schnellfahrer zu beanstanden. Bei erlaubten 60 Stundenkilometern fuhren einige mit deutlich mehr als 80 Stundenkilometern. Trauriger Spitzenreiter war um 7.34 Uhr ein 43-jähriger litauischer Berufskraftfahrer, der in seinem 40-Tonnen-Gespann mit Tempo 94 gemessen wurde. Dies entspricht einer Überschreitung von 34 Stundenkilometern.

Der 43-Jährige wurde nach der Messung angehalten. Es folgten eine eingehende Überprüfung von Fahrer sowie Fahrzeug und Ladung. Der Mann durfte seine Fahrt erst nach einer deutlichen Belehrung sowie Hinterlegung einer Bargeld-Sicherheitsleistung in einem mittleren dreistelligen Eurobetrag fortsetzen. (AZ)