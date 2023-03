Testlauf für die Donau der Zukunft in Donauwörth wird gestartet

Im Maßstab 1:30 haben Wissenschaftler den Verlauf der Donau bei Donauwörth nachgebaut. Es geht um stabile Ufer, Schutz vor Hochwasser und das Projekt City River.

Die Donau bei Donauwörth soll für die Menschen erlebbarer werden. Freizeit, Strand, die Nähe zu Wasser. Das alles soll City River in Donauwörth möglich machen. Doch dafür braucht die Donau erst einmal ein besseres Flussbett. Denn der Grund des Flusses sinkt und damit auch der Wasserpegel. Seitdem 1870 der Fluss begradigt wurde, fehlt es an Kies. Das soll jetzt mit viel Aufwand – im Rahmen einer Sohlesicherung – nachgebessert werden. Wohl ab Herbst wird mit großem Gerät mit den wirklichen Arbeiten begonnen, die Vorarbeiten laufen derzeit schon.

Eine wichtige, weitere Etappe ist zudem genommen. Denn für die Sohlesicherung wurde jetzt ein wissenschaftlicher Testlauf absolviert. Nur der kann ein zuverlässiges Bild erzeugen, wie die Sohle eines kurvigen Fluss-Abschnitts sicher auszubauen ist – aus Computerberechnungen allein lässt sich dies nicht so detailliert ableiten. Deswegen baute die Versuchsanstalt für Wasserbau der TU München in Obernach am Walchensee den Verlauf der Donau bei Donauwörth im Maßstab 1:30 nach und simuliert so unterschiedliche Sanierungslösungen.

Rund sechs Stunden Busfahrt nahmen gut 50 Anwohnende, Vertreter des Stadtrats, Wassersportler und Fischer auf sich, um bei der Präsentation des Donaumodells in der 180 Kilometer entfernten Versuchsanstalt für Wasserbau der TU München (TUM) in Obernach dabei zu sein. Erste Untersuchungen in einem anderen Modell fanden bereits 2021 statt.

Ein exaktes Modell der Donau im Maßstab 1:30 wurde gebaut

Das wissenschaftliche Institut hat hier ein exaktes Modell der Donau im Maßstab 1:30 gebaut. Es geht um einen 300 Meter langen Abschnitt von der Donaubrücke flussabwärts, also den Teil, bei dem ab Sommer das Flussbett wieder hergerichtet wird. Die Sanierung dient in erster Linie der Sohlsicherung. Ohne diese sind auch keine stabilen Ufer und kein dauerhafter Hochwasserschutz für die Stadt gewährleistet.

Es ist eine wichtige, vorgeschaltete Maßnahme für das Pilotprojekt City River, mit dem das Ziel verfolgt wird, den Lebensraum an der Donau im Stadtgebiet für Menschen, Tiere und Pflanzen aufzuwerten. Arnd Hartlieb leitet die Versuchsanstalt in Obernach und hat langjährige Erfahrung im Wasserbau. "Eine zuverlässige Prognose über die Sohlstabilität bei komplexen dreidimensionalen Strömungssituationen wie im vorliegenden Fall kann am besten durch eine hybride Modellierung erfolgen, also durch die Kombination von numerischen Simulationen am Computer mit einem physikalischen Modellversuch. Mit unseren Untersuchungen überprüfen und optimieren wir die geplanten Sanierungsmaßnahmen hinsichtlich der Sicherheit, aber auch der Wirtschaftlichkeit", erklärt der Wissenschaftler.

Lesen Sie dazu auch

Für den Hochwasserschutz in Donauwörth

Mit den Ergebnissen legen die Experten fest, wie die Sohle in der Realität saniert wird, beispielsweise mit Blick auf die Korngrößen des zuzugebenden Materials und die Bereiche, die dadurch geschützt werden sollen. "Die Sohlsicherung ist eine absolut notwendige, wasserbauliche Maßnahme für den Gewässer- und Hochwasserschutz in der Stadt Donauwörth. Daher freue ich mich, dass wir kurz vor der Realisierung stehen und uns dabei auf kompetente Expertenanalysen verlassen können", sagt Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré. "Mit der neuen Fluss-Sohle gibt es wieder langfristig Sicherheit im Stadtgebiet, auch sicherer Schiffsverkehr wird Gegenstand der Untersuchungen – das betrifft auch Fahrten mit der Ulmer Schachtel. Die Maßnahme ist ein Gewinn für die Stadt Donauwörth und auch unser Zukunftsprojekt City River."

Der Modellversuch simulierte unterschiedliche Pegelstände und lief erfolgreich. Den Test verfolgten unter anderem (v. l.) Claudia Schindler, LEW Wasserkraft, Professor Arnd Hartlieb, Betriebsleiter der Versuchsanstalt, Günther Ruck, Fischereigenossenschaft Schwäbische Donau, Donauwörths OB Jürgen Sorré und Christiane Kickum, Stadt Donauwörth. Foto: Thorsten Franzisi

Projektträger der gesamten Baumaßnahmen ist die Mittlere Donau Kraftwerke als Kraftwerkseigentümer. Die Projektleitung liegt bei der LEW Wasserkraft, die das Kraftwerk betreibt. "Alleine seit dem Jahr 2000 ist die Sohle im Stadtgebiet in dem zu sanierenden Flussbettbereich durch Erosion rund 80 Zentimeter eingetieft. Jetzt muss die Sohle gesichert werden, um unkontrollierte Eintiefungen zu vermeiden und um bei zukünftigen Hochwassern gravierende Schäden zu vermeiden", erklärt Projektleiter Ralf Klocke. Diese sind vom Landratsamt Donau-Ries genehmigt und sollen ab zwischen Juli und Oktober durchgeführt werden. "Für die Analysen inklusive Modellaufbau investieren wir rund 200.000 Euro. Mit Blick auf den Nutzen – langfristig gesicherte Fluss-Sohle und Hochwasserschutz – ist das ein vergleichbar geringer Betrag. Hochwasserschäden führen sehr schnell zu wesentlich höheren Kosten."

Die Bauarbeiten in der Donau sind zudem notwendig, um die City-River-Module in Donauwörth umsetzen zu können. Diese Arbeiten sind für 2024 geplant. (AZ/fene)