Theater Donauwörth: Sekt, Nostalgie und jede Menge Lacher

Plus Bei der Jahresversammlung des Theaters Donauwörth gab es geballte Ehrungen. Und die hatten einen besonderen Grund.

Eine große Zahl von Ehrungen stand unlängst dem Theaterverein Donauwörth bei seiner Jahresversammlung ins Haus. Grund der hohen Anzahl war der Umstand, dass die Vereinssatzung bis dato nicht über eine dezidierte Ehrenordnung verfügt hatte. Die seit drei Jahren stark verjüngte Vorstandschaft um Andreas Schiffelholz hatte dies nun geändert und klare Regularien zur Ehrung langjähriger Mitglieder festgeschrieben. Da diese jedoch eine erste Auszeichnung beim Erreichen einer Mitgliedsdauer von 25 Jahren vorsehen, mussten am vergangenen Freitag all jene Vereinsangehörige bedacht werden, die mindestens ein Vierteljahrhundert dem Theater Donauwörth angehören, teilweise aber auch schon wesentlich länger, bisher jedoch nicht geehrt worden waren.