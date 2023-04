Thomas Baumann malt Bilder zwischen Chaos und Ordnung

Der Künstler zeigt seine Wanderausstellung derzeit in Donauwörth, ehe sie nach Rain weitergeht.

Der Künstler Thomas Baumann stellt derzeit Bilder unter dem Aspekt "Serien" in den Räumen von Baur Optik (Reichsstraße Donauwörth) aus. Darunter finden sich die thematischen Gruppen "Märchenwelten" und "Grenzspiele", die in leuchtenden Aquarellfarben gehalten sind. So zeigen "Grenzspiele" etwa auf kleinen bunten Staffeleien die vier Jahreszeiten.

Baumanns Gemälde sind eine Gratwanderung zwischen Chaos und Ordnung. Die Exposition ist eine Wanderausstellung, die bis 14. Mai in Donauwörth zu sehen ist und dann weiter geht in die Geschäfts-Filiale nach Rain, wo sie vom 22. Mai bis 9. Juli in den Schaufenstern und im Laden hängen wird.

"Baumann: "Ich möchte mit der Kunst immer wieder neue Wege gehen."

Der 39-jährige Baumann ist als Künstler Autodidakt, er lebt und arbeitet in Meitingen. Seit vier Jahren stellt er in Augsburg und in der Region seine Arbeiten aus. Der produktive Schaffensdrang und viel kreative Experimentierfreude sind den Bildern des gebürtigen Augsburgers deutlich anzusehen. „Ich möchte mit der Kunst immer wieder neue Wege entdecken, mich auf Neues einlassen und Grenzen austesten“, sagt Baumann. „Ein Bild zu malen, ist der Versuch, mich von etwas überraschen zu lassen, was ich noch nie gesehen habe.“ Dabei entstehen seine facettenreichen Gemälde und Objekte. Die Betrachterinnen und Betrachter sind eingeladen, sich auf das sinnliche Sehen und Erleben einzulassen, durch die Serien zu wandern und in "Märchenwelten" und "Grenzspiele" einzutauchen.

Dass er seine Bilder in einem Optikfachgeschäft zeigt, passt für Baumann gut zu seinem Verständnis von Kunst: „Hier geht es ums Sehen. Genau hinschauen, sich auf Farben und Formen einlassen und versuchen, Innenwelten im Betrachten von Kunst zu erfassen - das gehört für mich zu meinem kreativen Schaffen dazu.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch