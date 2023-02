Tierliebhaber stört Jäger in Donauwörth

Ein Mann war in den vergangenen Nächten immer wieder mit dem Auto in verschiedenen Jagdrevieren unterwegs. Damit störte er jedoch einige Jäger.

Ein Tierliebhaber ist zum wiederholten Male in der Abend- und Nachtzeit in Donauwörth negativ aufgefallen. Der Mann fuhr mit seinem Fahrzeug die Feldwege in verschiedenen Jagdrevieren ab, um vermutlich das Wild mit Hilfe des Scheinwerferlichts zu beobachten. Allerdings störte das die Jäger. Der Autofahrer wurde über mögliche Folgen gemäß des Bayerischen Jagdgesetzes aufgeklärt. (AZ)