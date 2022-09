Tipps einer Erziehungsberaterin: Talente des Kindes entdecken und fördern

Eine Expertin sagt, dass die große Kunst darin besteht, Kindern beim Erforschen der Welt Raum zu geben. Warum aber auch Langeweile aus ihrer Sicht wichtig ist.

"Viele Erwachsene meinen, Kinder seien wie ein weißes Blatt, das erst gefüllt oder gar gefaltet werden müsste. Dabei bringen Babys bereits ganz viel mit, wenn sie auf die Welt kommen", sagt Cornelia Blässing von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) Donau-Ries. Vor allem seien Kinder eines von Natur aus: neugierig und lernwillig. Und Kinder erforschen die Welt aus einem ganz natürlichen inneren Antrieb heraus. Das merken Eltern zum Beispiel dann, wenn sie mit ihrem Kleinkind einen Spaziergang machen: Das Kind widmet sich gefühlt jeder Zaunlatte oder einem Gänseblümchen auf dem Weg.



"Den Kindern den Raum zu geben, die Welt zu erforschen, das ist vielleicht die große Kunst beim Thema Fördern", sagt Blässing. Eltern sollten beobachten, was das Kind kann und was es braucht. "Dann kann auch manchmal das Weglassen die richtige Förderung sein. Nämlich, wenn ich spüre, dass ich die Hand des Kindes loslassen muss, damit es laufen kann." Die Balance zu finden zwischen richtiger Förderung und Überforderung sei ein schmaler Grat. Denn schnell schlage der Trend zur Förderung in Druck um. Die Erziehungsberaterin verrät drei konkrete Tipps zum Thema "Talente bei Kindern erkennen und fördern".

Eltern sollten in engem Kontakt mit dem Kind sein

In gutem Kontakt sein: Die erste und beste Förderung für jedes Kind sei es, wenn die Eltern es aufmerksam beobachten: Wofür interessiert es sich, wozu fühlt es sich hingezogen? Das eine Kind bewegt sich gerne, klettert, balanciert und hüpft. Ein anderes hört aufmerksam hin, wenn es Musik hört, wippt oder tanzt vielleicht mit. Genau in diesen Bereichen können Eltern ihren Kindern dann Anregungen bieten. Dabei gehe es auch darum, die natürlichen Impulse des Kindes aufzugreifen. Ebenso kann das aber auch bedeuten, dass das Kind nach Kindergarten oder Schule am liebsten daheim in seinem Zimmer spielt, liest oder einfach im Sandkasten buddelt. "Und auch Langeweile ist elementar wichtig, weil die Kinder gerade dann kreativ werden und anfangen, selber zu denken."

Anregungen bieten: Haben Eltern herausgefunden, für was sich ihr Kind begeistert, können sie ihrem Nachwuchs in diesem Bereich gezielt mehr Anregungen anbieten. Ist ein Kind beispielsweise sehr am Malen interessiert, kann man ihm mehr oder verschiedene Stifte und Farben sowie unterschiedliche Papiere oder auch eine gute Zeichen-App auf dem Tablet anbieten. Weitere Ideen wären, einen Bildband aus der Bücherei auszuleihen oder eine Ausstellung zu besuchen. Wenn sich das Kind gerne bewegt und draußen ist, ist die Mitgliedschaft im Sportverein wohl geeigneter als ein Kurs in der Musikschule.

Flexibel bleiben: In vielen Familien gebe es Streitigkeiten mit dem Nachwuchs, weil das Training im Sportverein oder der Musikunterricht nur noch widerwillig besucht werden. Laut Blässing gehört es zu einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dazu, dass sie sich in verschiedenen Bereichen ausprobieren dürfen und dann sollten die Eltern auch nicht nur aus Prinzip darauf bestehen, dass die Mitgliedschaft in einem Verein jahrelang fortbesteht. Dass sich Eltern täglich mit dem Nachwuchs darüber streiten, dass noch auf dem Musikinstrument geübt werden muss, hält die KJF-Erziehungsberaterin nicht förderlich für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern – und auch wenig für das Talent.

