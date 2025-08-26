Tischtennis beim VSC Donauwörth

Zum Ferienprogramm der Abteilung Tischtennis haben sich 20 Kinder angemeldet. Nach einem kurzen Aufwärmspiel wurde den Kindern die richtige Schlägerhaltung und die beiden Grundschlagarten Vorhand und Rückhand gezeigt. Diese konnten Sie dann gleich an den Tischen ausprobieren und üben. Nach einer kurzen Pause hatten Sie dann an verschiedenen Spielstationen die Möglichkeit, ihr Ballgefühl unter Beweis zu stellen.

