Donauwörth

06:00 Uhr

Toiletten am Donauwörther Bahnhof: Es tut sich endlich was

So sieht der Entwurf für das neue Bahnhofs-WC in Donauwörth aus. Die Außenfarbe dürfte aber laut Stadt variieren.

Plus Seit Jahren zieht es sich mit den Toiletten am Bahnhof in Donauwörth, zuletzt hatte sich die Bahn verweigert. Die Stadt hat das Thema nun in die Hand genommen.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Es ist ein sich seit Jahren hinziehendes Thema - obwohl es dringend und drängend ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Seit Längerem gibt es ein Hickhack mit der Deutschen Bahn in der Frage der Bahnhofstoiletten, bis sich die Stadt Donauwörth ihrerseits bereit erklärt hat, auch im Sinne der Bahnkunden zu reagieren und WCs zu installieren. Jetzt ist Bewegung in die Sache gekommen.

"Wir mussten zunächst die Förderzusage der Regierung von Schwaben abwarten, bevor eine Ausschreibung erfolgen konnte", erklärt die Pressesprecherin der Stadt, Kathrin Stadlmayr, auf Nachfrage der Redaktion die jüngste Wartezeit. Im Rahmen der Sitzung des Bau- und Stadtplanungsausschusses wurde nun am Montagabend die Vergabe beschlossen. Es handelt sich bei dem geplanten Gebäude um ein Betonbauwerk, das an den Außenwänden mit sogenannten HPL-Platten verkleidet wird. Das sind Schichtstoffplatten, welche aus mehreren Lagen Papier bestehen, die in Kunstharz getränkt und unter Hitze gepresst werden. Welche Farbe die Fassade bekommt, sei aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geklärt, so Stadlmayr. Die WC-Anlage wird 332.000 Euro kosten.

