Totschlag im Obdachlosenheim: Überführt Blut auf Hose den Täter?

Plus Im Prozess um Totschlag im Donauwörther Obdachlosenheim war mit einem Geständnis des Angeklagten gerechnet worden. Doch der hüllt sich in einem Punkt Schweigen.

Es ist gegen 1.40 Uhr nachts, ein betrunkener Mann mit nacktem Oberkörper läutet an der Tür der Donauwörther Polizeiinspektion. Dem 45-jährigen Polizeibeamten, der ihn per Video-Anlage von innen begrüßt, erklärt der Mann, er habe, als er gerade zur Toilette gegangen sei, im Flur der städtischen Obdachlosenunterkunft einen Toten gefunden.