Trachtler aus Donauwörth erzählen: „Und dann kribbelt's!“

Plus Der Terminkalender ist bunt, der Nachwuchs allerdings fehlt. Die Vorsitzende und ein Mitglied schildern die Situation im Heimat- und Trachtenverein Donauwörth.

Wie macht sich der Mangel an Mitgliedern bei Ihnen im Verein bemerkbar?



Andrea Härtle: Nach Corona hatten wir das Problem, dass die Mitglieder sich ein bisschen ans Nichtstun gewöhnt haben. Aber das betrifft nicht nur uns. Egal, mit wem ich im Landkreis spreche: Viele Vereine haben Probleme, ihre Mitglieder zu motivieren. Wenn man zwei Jahre nichts darf, gewöhnt man sich daran. Ein Verein wie der unsere lebt von den aktiven Mitgliedern, die uns auf Veranstaltungen nach außen repräsentieren. Dahinter steckt auch Training. Das „Dirndldrehen“ lernt man nicht innerhalb von ein paar Tagen. Da steckt viel Übung dahinter.