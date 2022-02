Transporter rast mit ungesicherten Möbeln auf der B 2 bei Donauwörth

Der Fahrer eines Sprinters fuhr deutlich zu flott. Das fiel der Polizei auf, die ihn stoppte.

Am Freitag fiel einer zivilen Videostreife der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth gegen 17.30 Uhr auf der Donauwörther Umgehung ein Transporter der Sprinterklasse auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Augsburg unterwegs war. Bei der Anhaltung in Nordheim stoppten die Beamten den 25-jährigen Fahrer und präsentierten ihm das Ergebnis ihrer Geschwindigkeitsmessung. Sie ergab bei einer Nachfahrstrecke von 500 Metern eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 149 Stundenkilometern bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von Tempo 100. Die Ladung des Transporters bestand aus Möbeln aller Art; allerdings war jedes Stücklose ohne Sicherung auf der Ladefläche gelagert. Der junge Mann musste sich die Zeit nehmen, um die Ladung nachzusichern. Es erwarten ihn ein Bußgeld von 300 Euro, sowie ein Fahrverbot von einem Monat. (AZ)