Trickbetrüger in Donauwörth stiehlt Geld von 88-Jährigem

Erst verlangt ein Unbekannter in Donauwörth nach einem Glas Wasser, dann bestiehlt er einen Rentner. Die Polizei warnt.

Ein betagter Donauwörther ist das Opfer eines Trickbetrügers geworden. Der ging nach einem klassischen Muster vor: Er klingelte an der Tür des 88-Jährigen und fragte zunächst nach etwas Kleingeld. Dann verlangte der Täter nach einem Glas Wasser. Der Rentner ließ ihn ins Haus und erfüllte den Wunsch. Dies nutzte der Mann aus: In einem unbeobachteten Moment nahm er sich mehrere Hundert Euro aus dem Geldbeutel des 88-Jährigen und flüchtete.

Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass vor solchen Maschen. Wenn jemand an der Haustür auftauche und einen Grund vorbringe, um in die Wohnung gelassen zu werden, sollte man hellhörig werden - auch wenn die Person vorgebe, dass es ihr nicht gut gehe. Im Zweifelsfall raten die Gesetzeshüter, die Tür wieder zu verschließen und das Glas mit Wasser oder Sonstiges vor die Wohnung zu bringen. Keinesfalls sollte man Unbekannte in die eigenen vier Wände lassen. (AZ)