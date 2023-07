Rentner wird Opfer von Trickdieb auf Kaufland-Parkplatz

Ein unbekannter Mann hat einen Rentner am Freitag in Donauwörth bestohlen. Nun werden mögliche Zeugen gesucht.

Am Freitag ist ein Rentner Opfer von einem Trickdieb auf dem Kaufland-Parkplatz in Donauwörth geworden. Gegen 10.10 Uhr wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen, als er gerade dabei war seine Einkäufe in sein Auto zu laden. Der Mann fragte den Rentner, ob er Münzgeld wechseln könne. Nachdem der 75-Jährige dies verneint hatte, half der unbekannte Mann noch beim Verladen der Einkäufe, bevor er sich verabschiedete. Wenige Augenblicke später stellte der Rentner fest, dass seine Geldbörse aus der rechten Gesäßtasche gestohlen worden war.

Mann hilft dem Rentner beim Einladen und klaut dabei den Geldbeutel

Zu diesem Zeitpunkt war der unbekannte Mann schon weg. In der Geldbörse befanden sich neben den Ausweispapieren auch rund 200 Euro Bargeld. Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben: circa 45 Jahre, kräftige Statur und etwa 170 cm groß. Er trug eine kurze Hose und ein T-Shirt sowie eine Schildmütze in dunklen Farben. Der Täter hatte ein südländisches Erscheinungsbild und sprach gutes Deutsch mit Akzent. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)