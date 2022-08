Trockenheit in der Region: "Hoher Mangel an Niederschlag über das ganze Jahr"

14 Tage ohne Regen - im August herrschte in der Region eine richtige Trockenphase. Doch es hat in fast jedem Monat des Jahres 2022 zu wenig geregnet.

Auch wenn der ausbleibende Regen den meisten Menschen in der Region wohl erst im August so wirklich bewusst geworden ist - das Jahr 2022 an sich war bereits viel zu trocken. Das zeigt die Auswertung der Wetterdaten des Donauwörther Beobachters Werner Neudeck, der in Riedlingen mit einer professionellen Wetterstation Daten erfasst. "Über das ganze Jahr gesehen, gibt es einen hohen Mangel an Niederschlag", sagt Neudeck.

Das sagen die Wetterdaten von Donauwörther Beobachter Werner Neudeck

Dass es zu wenig regnet, kann man an jeder Ecke sehen: Flüsse führen zu wenig Wasser, Wiesen werden braun und die Ernte verdorrt auf den Feldern. Kaum ein Tag, an dem nicht eine lokale Behörde eine Warnung herausgibt. Denn die Folgen sind vielseitig: instabile Bäume werden zur Gefahr für Menschen, trockene Felder stehen in Flammen und Grundwasserpegel sinken. Vor wenigen Wochen erst, rief das Landratsamt dazu auf, Wasser zu sparen. Auch wenn es in den kommenden Tagen regnet - es ist wohl nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein.

"Natürlich war der August bis zum 17. des Monats extrem trocken. Bis zu diesem Datum fielen gerade mal 18,6 Liter pro Quadratmeter", erläutert der Wetterexperte. Vom 2. August bis 14. August habe es nahezu keinen Niederschlag gegeben - also 14 Tage keinen Tropfen Regen. "Es kann also beruhigt als 14-tägige Trockenphase bezeichnet werden", sagt der Riedlinger.

Diese Situation wurde erst durch den Extremniederschlag von 97,6 Liter pro Quadratmeter am bereits ausführlich dargestellten historischen Regentag für Donauwörth, dem 19. August, völlig verändert. "Anstatt eines überaus trockenen Monats stehen wir nun vor einem Monat, der nun plötzlich einen Überschuss von 63 Prozent hat", so Neudeck.

Zu wenig Regen, zu hohe Temperaturen: Die Kombination verstärkt die Probleme

Was die Daten von Neudeck belegen: Nicht nur im Sommer, das ganze Jahr ist bereits viel zu trocken. Die aktuelle Regenmenge des ganzen Jahres beträgt normal 780 Liter pro Quadratmeter. Bis einschließlich Juli sollte davon bereits ein Anteil von 456 Litern pro Quadratmeter gefallen sein. Es sind aber nur 257 Liter pro Quadratmeter.

Von Januar bis Juli gab es nur einen einzigen Monat, der so viel Regen wie im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre brachte. Das war der April. Den bedenklichen Tiefststand gab es in Donauwörth im März 2022. Nicht einmal 15 Prozent der sonst üblichen rund 50 Liter pro Quadratmeter sind gefallen.

Doch es ist nicht nur der fehlende Regen, der die Natur und auch den Tieren zu schaffen macht. Zu wenig Regen gepaart mit überdurchschnittlich warmem Wetter fast in jedem Monate dieses Jahres, machen die Lage im Jahr 2022 in Donauwörth und der Region besonders schwierig. "Eine Wechselwirkung zwischen Niederschlagsmangel und hohen Temperaturen verstärkt das Problem", sagt Neudeck. "Ist der Niederschlagsmangel schon vorhanden, wird er durch zu hohe Temperaturen noch problematischer." Neudeck ist sich sicher: "Der Klimawandel lässt grüßen." Und das spürbar auch vor unser aller Haustür.