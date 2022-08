Trockenheit in Nordschwaben lässt Bäume zur Gefahr werden

Die Dürre der vergangenen Wochen macht den Bäumen zu schaffen. Jetzt warnt das Wasserwirtschaftsamt vor abbrechenden Ästen. Was Menschen beachten müssen.

Bäume sind wertvolle Schattenspender und wichtige Produzenten von Sauerstoff. Doch auch für sie wird die andauernde Hitze zum Stresstest. Schon jetzt zeigen sich viele Bäume sehr herbstlich und lassen das Laub fallen. Das wertvolle Wasser wird nicht mehr in die Äste und Blätter transportiert, sondern für das Überleben an sich gesichert. Doch genau das kann Menschen zum Verhängnis werden. Deshalb rät jetzt das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth zur besonderen Vorsicht.

Auch Bäume an Gewässern werden in Nordschwaben nicht verschont

Trockenheit und Hitze setzten selbst gesunden Bäumen zunehmend zu und könnten mitunter zu einem sogenannten Grünastbruch führen, teilt das Amt mit. Größere Äste könnten selbst bei augenscheinlich gesunden Bäumen unerwartet abbrechen. Davon seien auch Bäume an Gewässern nicht verschont, was der Sturz eines ganzen Baumes an der Kahnfahrt in Augsburg bewiesen habe. Dort war vor gut einer Woche ein meterhoher Baum in den kleinen See gefallen, der seit Jahren als Freizeitanlage mitten in der Stadt dient. Freizeit-Ruderer waren zwar zu jenem Zeitpunkt unterwegs, wurden aber nicht verletzt.

In Augsburg ist ein meterhoher Baum an der Kahnfahrt umgestürzt. Die Trockenheit sorgt für weniger Standfestigkeit der Riesen. Foto: Silvio Wyszengrad

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth bittet daher um erhöhte Vorsicht. Gewässer werden gerade bei Hitze intensiv zur Erholung genutzt. Ob beim Baden, Radfahren oder Spazieren, Bäume sind meist in der Nähe und dienen oft als Schattenspender.

Der Rat des Wasserwirtschaftsamtes: Wenn der Baum knackt, soll man sich schnell wegbewegen

Dr. Nils Führer, Fachbereichsleiter Wasserbau und Gewässerentwicklung am Wasserwirtschaftsamt, warnt alle Bürgerinnen und Bürger: "Bewegen Sie sich bei knackenden Geräuschen schnell von den Bäumen weg und meiden Sie ausladende Äste." Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth kontrolliert den Baumbestand auf seinen Grundstücken regelmäßig. Da es momentan aber Bäume trifft, die von außen völlig gesund aussehen, sind die Möglichkeiten einer Kontrolle begrenzt.

Gerade im Wald gilt es immer, auf typische Gefahren zu achten, die einen möglichen Astbruch mit einschließen. Bei der aktuellen Trockenheit heißt es aber auch in gepflegten und kontrollierten Grünanlagen und an Radwegen, aufmerksamer als sonst zu sein. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Astbrüche oder verdächtige Bäume den verkehrssicherungspflichtigen Stellen zu melden. An den größeren Gewässern außerorts ist das in der Regel das Wasserwirtschaftsamt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch