Trotz Dauerregen im September: 2022 ist noch immer viel zu trocken

Im September hat es rund um Donauwörth sehr viel geregnet. Fast 90 Liter pro Quadratmeter Niederschlag gab es. Aber: Das Jahressoll ist noch nicht erreicht.

Das Wetter im September umfasste Sommer, Herbst und ein Hauch von Winter. Dauerregen sorgte teilweise für mehr als trübe Tage. Doch das Jahressoll an Regen ist nach wie vor nicht erreicht, wie Wetterexperte Werner Neudeck bilanziert.

Denn ab dem 4. September meldete sich in Donauwörth und der Region zunächst der Sommer zurück und vier Tage lang folgte bei nahezu ohne Niederschlag ein Sommertag dem anderen. Am 8. September aber kam der Umschwung: Bei einem relativ heftigen Gewitter in den Stunden nach Mitternacht setzte starker Regen ein. Er läutete das Ende der Trockenheit ein, zumal sich der Niederschlag in den nächsten Tagen fortsetzte. Ein Versuch, den Spätsommer etwas verlängern, gelang weitere zwei Tage, an denen die Temperatur nochmals 25 Grad erreichte.

Wetter im September in Donauwörth: Kaltfront aus dem Norden

Doch ab dem 15. September war Herbst angesagt, eine Kaltfront aus Norden verdrängte langsam die Warmfront aus dem Süden mit weiteren Regenschauern. Diese ab dem 21. September nachts fast winterliche anmutende Witterung hielt bei einstelligen Nachttemperaturen, die auf 2,3 Grad sanken, bis zum 23. September an. Dennoch brachte die Sonne untertags noch 16 bis 18 Grad zustande. Nachdem in der letzten Monatswoche der Luftdruck auf 996 Hektopascal gesunken war, dem niedrigsten Septemberwert seit dem Jahr 2000, endete der Monat kalt und regnerisch.

Das Niederschlagsverhalten war diesen Monat interessant. Nach den überaus trockenen Monaten Mai, Juni und Juli schickte der September sich an, ein Monat mit dem meisten Regen zu werden. Bis zum 15. September waren bereits 100 Prozent der sonst in diesem Monat üblichen Regenmenge gefallen. Allerdings hatte die Natur dies bitter nötig. Am Monatsende war das Soll dann deutlich übererfüllt. Dennoch besteht zum aktuellen Zeitpunkt beim Jahresniederschlag noch ein Defizit von 118 Litern pro Quadratmetern.

Auch beim Sonnenschein mussten Abstriche gemacht werden. Sah es in den ersten sieben Tagen hier recht gut aus, mussten Sonnenliebhaber zurückstecken. Nur an vier Tagen wurden zehn Stunden Sonnenschein erreicht. Außerdem gab es auch vier Tage, an denen die Sonne nahezu gar nicht zu sehen war. So war mit 137 Sonnenstunden das Ziel von normal 179 deutlich unterschritten.

Wetterdaten im September:

Temperatur:

Schnitt: 13,5 Grad (normal 14,4 Grad)

Maximum: 28,2 Grad am 5. September um 16.04

Minimum: 2,3 Grad am 23. September um 07.20

12 warme Tage (normal 13) und 5 Sommertage (normal vier)

Deutlich zu sehen die sommerlichen Werte bis Monatsmitte und der abrupte Temperatursturz in der zweiten Monatshälfte. Foto: Werner Neudeck

Niederschlag:

87,8 Liter pro Quadratmeter (52 Prozent mehr als üblich)

24 Niederschlagstage (normal 13)

Wind:

Schnitt: 6,8 Stundenkilometer

Maximum: 39 Stundenkilometer am 27. September um 16.39 Uhr

vorherrschende Windrichtung: Westen