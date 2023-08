Trotz Flugblatt-Skandal: Hubert Aiwanger besucht Donauries-Ausstellung in Donauwörth

Der bayerische Wirtschaftsminister trifft in Donauwörth im Stauferpark ein. Er spricht von einer Kampagne gegen sich.

Hubert Aiwanger steht derzeit heftig in der Kritik: Hintergrund ist ein Bericht der Süddeutschen Zeitung über ein antisemitisches Flugblatt. Der Chef der Freien Wähler hat mittlerweile eingeräumt, dass sich dieses Flugblatt in seinem Ranzen befand, Verfasser soll aber sein Bruder sein. In Donauwörth besucht der stellvertretende bayerische Ministerpräsident am Mittwoch die Donauries-Ausstellung.

Wirtschaftsminister Aiwanger war am Mittwoch auf der Donauries-Ausstellung. Foto: Thomas Hilgendorf

Aiwanger in Donauwörth: Vorwürfe seien "Kampagne" gegen ihn

Aiwanger fährt in einer weißen E-Limousine vor. Zu den Vorwürfen nimmt er insofern Stellung, dass er von einer "Kampagne" gegen sich spricht. Er solle persönlich und politisch zerstört werden, so der Freie Wähler-Chef bei seiner Ankunft. Ein Antisemit sei er nicht, sagt Aiwanger noch, vielmehr sei er ein Menschenfreund. Zuvor hatte das Landeskriminalamt das Gelände begutachtet. Ein großer Pulk an Menschen hatte den Minister erwartet, von ihnen gab es auch viel Applaus für Aiwanger.

