Der Stadt Donauwörth fehlen ab sofort die Airbus-Millionen

Der Donauwörther Haushalt ist über Jahre hinweg ein telefonbuchdicker Wälzer gewesen, auf den andere Kommunen im Lande durchaus neidisch blickten. Rekordeinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer, waren normal geworden. Damit ist jetzt Schluss. Die Einnahmen sinken deutlich in Donauwörth. Und dennoch will die Stadt spürbar investieren. Dabei kommt ihr ein Großereignis zugute - angelehnt an das Motto des Landkreises Donau-Ries scheint dieses wohl ein Glückstreffer zu sein: die Landesgartenschau 2028. Anbei eine Übersicht über die für die Bürger entscheidenden Punkte des neuen Donauwörther Haushalts, der am Donnerstagabend vom Stadtrat beschlossen wurde.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landesgartenschau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis