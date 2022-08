TÜV-Plakette überklebt: Polizei ermittelt

Ein Mann aus der Parkstadt soll die TÜV-Plakette seines Autos überklebt haben. Das hat nun Folgen, wie die Polizeiinspektion Donauwörth berichtet.

Bei der polizeilichen Abmeldung eines Autos in der Michael-Imhof-Straße in der Donauwörther Parkstadt entdeckten Beamte der Donauwörther Inspektion am Dienstag, dass die sogenannte TÜV-Plakette auf dem amtlichen Kennzeichen des Wagens überklebt worden war.

Das Datum zur Hauptuntersuchung stimmte zudem nicht mit den Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung überein. Gegen den 21-jährigen Halter des Wagens wurde deswegen ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Urkundenfälschung eingeleitet. (AZ)

