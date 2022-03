Über 120 Raser auf der B2 bei Donauwörth erwischt

Auf der B2 bei Donauwörth hat die Verkehrspolizei wieder zahlreiche Raser erwischt. Über 120 Autofahrer müssen jetzt mit Bußgeld oder Punkten rechnen.

Auf der B2 bei Donauwörth hat die Verkehrspolizei Donauwörth auf Höhe Schöttlehof Rasern nachgespürt. An dieser Stelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde. In einem Zeitraum von 5,5 Stunden wurden 56 Verkehrsteilnehmer erwischt, wobei die höchst gefahrene Geschwindigkeit 103 Km/h betrug, was ein Bußgeld von 150 Euro und einen Punkt in der "Verkehrssünderkartei" nach sich zieht.

Negativ-Rekord auf der B2 am Schellenberg: 175 Kilometer pro Stunde, wo 100 erlaubt ist

Am Sonntag wurde im Zeitraum von fünf Stunden auf der B2 Höhe Schellenberg in Fahrtrichtung Augsburg mit einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage gemessen. Höchstgeschwindigkeit ist hier 100 Sachen. Es mussten 70 Fahrende beanstandet werden. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer aus dem Landkreis mit 175 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 100. Der männliche Fahrer muss mit einem Bußgeld von 1200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und zwei Monaten Fahrverbot rechnen. (AZ)

