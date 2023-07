Motorradfahrer mit mehr als zwei Promille fällt mehrmals um

Mit stolzen 2,2 Promille versucht ein Motorradfahrer hartnäckig, sein Bike gerade zu halten - jedoch erfolglos. Zeugen rufen die Polizei.

Gleich mehrere Personen haben am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr einen Motorradfahrer auf einem Parkplatz im Neurieder Weg in Donauwörth beobachtet, der sein Fahrzeug nicht mehr besonders gut im Griff hatte. Laut Polizei kippte das Motorrad beim Fahren mehrmals um, trotzdem setzte der Mann die Fahrt jedes Mal hartnäckig fort. Die Zeugen riefen die Polizei, die vor Ort einen Alkoholtest durchführten. Ergebnis: 2,2 Promille. Die Beamten veranlassten eine ärztliche Blutabnahme, stellten Führerschein und Motorradschlüssen sicher und zeigten den Mann wegen Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr an. (AZ)