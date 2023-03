Übersehen, dass Vordermann bremst: 44-Jähriger verursacht Auffahrunfall

Auf der Westspange in Donauwörth fährt ein Mann in den Anhänger des Fahrers vor ihm.

Auf der Westspange in Donauwörth in Richtung Kreisverkehr Dillinger Straße kam es am Montagmorgen laut Polizei zum Auffahrunfall. Auf Höhe eines Schnellrestaurants übersah ein 44-jähriger Donauwörther, dass sein Vordermann verkehrsbedingt abbremste und prallte dessen Anhänger ins Heck. Beide Männer gaben der Polizei gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Es entstand ein Schaden von geschätzten 3500 Euro. Der Auffahrer musste 35 Euro zahlen. (AZ)