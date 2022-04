Übertritt ans Gymnasium Donauwörth: Das müssen Eltern und Schüler wissen

Wer sein Kind in Donauwörth aufs Gymnasium schicken will, sollte sich das Datum für den Schnuppertermin notieren. Der ist 2022 nach zwei Jahren wieder möglich.

Nach einer zweijährigen Pause findet in diesem Schuljahr am Gymnasium Donauwörth am Mittwoch, 6. April, um 16 Uhr wieder ein Schnuppernachmittag mit Informationsabend ab 18 Uhr für die zukünftigen Fünftklässler sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigte statt. Unabhängig von den allgemein geltenden Regeln werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgefordert, während der Präsenzveranstaltung eine Maske zu tragen.

Den Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern der vierten Jahrgangsstufe der Grundschulen und der fünften Jahrgangsstufe der Mittel- und Realschulen werden sehr ausführliche Informationen zur Schule und zum Übertritt in die fünfte Jahrgangsstufe auf der Homepage der Schule geboten unter www.gym-don.de.

Formulare, Anmeldung und Voraussetzungen für den Übertritt ans Gymnasium Donauwörth

Das Formular zur Anmeldung können alle interessierten Eltern und Erziehungsberechtigten ab Montag, 2. Mai, online ausfüllen. In der Woche vom 9. Mai bis 13. Mai, 12 Uhr, erfolgt anschließend die verbindliche Anmeldung mit dem Eingang aller erforderlichen Unterlagen am Gymnasium Donauwörth (persönliche Abgabe, Postweg, Briefkasten der Schule). Der Probeunterricht, der bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen erforderlich ist, findet nach vorheriger Einschreibung in den Fächern Mathematik und Deutsch von Dienstag, 17. Mai, bis Donnerstag, 19. Mai, statt.

Voraussetzung für die Aufnahme ist ein Notendurchschnitt von mindestens 2,33 in den Fächern Mathematik, Deutsch und Heimat- und Sachunterricht im Übertrittszeugnis und ein Eignungsvermerk oder die erfolgreiche Teilnahme am Probeunterricht. Die Schülerinnen und Schüler dürfen am 30. September das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Für den Übertritt aus der fünften Jahrgangsstufe der Mittelschule oder der Realschule gelten andere Bedingungen und Noten, über die man sich auf der Homepage der Schule informieren kann.

Welche Zweige gibt es am Gymnasium Donauwörth?

In der fünften Jahrgangsstufe kann Englisch oder Latein als erste Fremdsprache und in der sechsten Jahrgangsstufe Französisch, Latein oder Englisch als zweite Fremdsprache gewählt werden. Ab der achten Klasse bietet die Schule das Sprachliche Gymnasium (SG) mit Französisch als dritte Fremdsprache, das Humanistische Gymnasium (HG) mit Altgriechisch als dritter Fremdsprache, das Naturwissenschaftlich-Technologische Gymnasium (NTG) mit dem Profilfach Informatik und das Wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium (WWG) mit dem Profilfach Wirtschaftsinformatik an. Ab der 11. Jahrgangsstufe besteht die Möglichkeit, die erste oder zweite Fremdsprache durch Spanisch als spät beginnende Fremdsprache zu ersetzen. Für Schülerinnen und Schüler, die bereits nach acht Jahren Abitur machen wollen, bietet die Schule in der neunten und zehnten Jahrgangsstufe ein Zusatzprogramm an, sodass die elfte Jahrgangsstufe übersprungen werden kann.

Die Schule bietet eine breite Palette von Wahlunterricht im musischen Bereich (Chöre, Orchester, Percussion Ensemble, etc.), auf sprachlichem Gebiet (Theatergruppe, Englandfahrten, Schüleraustausch mit Frankreich, etc.), im Sport (Bewegungstheater, etc.) sowie im naturwissenschaftlich-technologischen Bereich (Roboterbau, Schach, Experimentierkurse, Jugend forscht, Zehnfingerschreiben, etc.). In der offenen Ganztagsschule kann das Kind von Montag bis Donnerstag täglich bis 16 Uhr betreut werden. (AZ)