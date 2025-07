Übungstag an der Feuerwehrschule Geretsried

Einen aufregenden und lehrreichen Tag hatten 25 Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehren Nordheim, Zirgesheim und Schäfstall bei einem Übungssamstag an der Feuerwehrschule Geretsried. Die Schäfstaller haben sich beim Losverfahren an der Feuerwehrschule beworben und wurden heuer für einen praktischen Übungstag gezogen. Sie nutzten die Chance und machten sich am Samstag in der Früh um 5 Uhr mit vier Fahrzeugen (ein MLF, 2 TSF und ein MTW) auf den Weg zur Feuerwehrschule. Nach einer kurzer Einweisung ging es gleich los mit Gruppenübungen . Es wurden von den Ausbildern mehrere Szenarios vorbereitet, die dann von den Gruppen abgearbeitet wurden. Nach der Mittagspause wurden dann größere Schadenslagen geübt, bei denen der Einsatzleiter mit den verschiedenen Gruppenführern und der Mannschaft der vier Fahrzeuge die Lage zu bewältigen hatte. Nach acht Stunden Übung zogen die Verantwortlichen ein äußerst positives Resümee und bedankten sich bei allen aktiven für die Bereitschaft und das tolle Mitwirken an den Übungen.

