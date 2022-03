Donauwörth

Donauwörth erwartet Ukraine-Flüchtlinge "minütlich"

200 Betten stehen bereit in der Stauferhalle in Donauwörth. Die Geflüchteten aus der Ukraine könnten jederzeit eintreffen.

Plus Die Stauferhalle in Donauwörth steht bereit zur Aufnahme der Geflüchteten. Dahinter steckt viel Arbeit – doch man hat hier aus den Jahren 2015 und 2016 gelernt.

Von Thomas Hilgendorf

Heinz Mayr und Georg Rödl haben derzeit einiges zu tun. Zuletzt galt es für den Kreisbrandinspektor und seinen Kollegen vom Technischen Hilfswerk (THW), die Turnhalle am Donauwörther Stauferpark in ein Flüchtlingslager umzufunktionieren – gemeinsam mit insgesamt 58 Freiwilligen von Johannitern (JUH), Rotem Kreuz, Feuerwehren, THW und Mitarbeitern der Katastrophenschutzbehörde des Landratsamtes. 200 Betten mussten aus dem Katastrophenschutzlager des Landkreises, das sich passenderweise ebenfalls in Donauwörth befindet, herangekarrt und montiert werden. Die Betten wurden bezogen und auch sonst musste eine Infrastruktur hergerichtet werden, mit der die Helfer 200 aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine geflüchtete Menschen erstversorgen können.

