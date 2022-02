Umfrage in Donauwörth: Wie verbringen Sie den Valentinstag?

Plus Ein Tag voller Zuneigung und Geschenke - oder ein Tag wie jeder andere? Die Meinungen zum Valentinstag sind ganz unterschiedlich, wie eine Umfrage in Donauwörth zeigt.

Der Valentinstag spaltet die Meinungen. Für die einen ist es ein Tag voller Zuneigung, Blumen und Geschenke. Für die anderen ist es ein Tag wie jeder andere, oder sogar die negative Erinnerung ans Singledasein. Dementsprechend geht jeder mit diesem Tag anders um. In unserer Straßenumfrage in der Donauwörther Innenstadt wollten wir von Passanten wissen, wie sie den Tag der Liebenden verbringen.