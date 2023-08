Donauwörth

vor 49 Min.

Umleitung in Donauwörth: So kommen Sie aktuell zum Krankenhaus

Die Zufahrt über die Neudegger Allee zur Donau-Ries Klinik in Donauwörth ist gesperrt. So verläuft die Umleitung.

Plus Die Neudegger Allee, die Zufahrtsstraße zum Donauwörther Krankenhaus, ist wegen der Donauries-Ausstellung gesperrt. So verläuft die Umleitung.

Von Lara Schmidler Artikel anhören Shape

Am Dienstagabend wurde die Donauries-Ausstellung offiziell eröffnet, am Mittwoch dreht sich alles um den Senioren- und Digitalisierungstag sowie natürlich auch um den Besuch des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger. Bereits seit Beginn der Vorbereitungen für die Donauries-Ausstellung am Mittwoch vergangener Woche ist die Neudegger Allee gesperrt. Das sorgt teilweise für Verwirrung: Wie kommt man denn jetzt zum Krankenhaus?

Zum Donauwörther Krankenhaus gibt es eine offizielle Umleitung

"Eigentlich ist die Umleitung gut ausgeschildert", sagt Stephan Roßmanith, Pressesprecher der Polizeiinspektion Donauwörth. Die offizielle Umleitung verläuft über die Nordstraße und die Lorenz-Hübner-Straße zum Parkplatz des Krankenhauses. Für die Zeit der Donauries-Ausstellung herrsche ein absolutes Halteverbot in der Nordstraße, so Roßmanith weiter. Hier seien schon einige Falschparker erwischt worden. Die Neudegger Allee sei indes nur bis zum Stauferpark-Parkplatz befahrbar, wo mit ein paar Minuten Wartezeit zu rechnen sei: "Es gibt leichten Rückstau, fünf bis zehn Minuten kann man schon stehen." Wer das vermeiden wolle, müsse im Zweifel etwas weiter weg parken und bis zur Ausstellung laufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen