Unachtsamer Fahrer in Donauwörth prallt ins vorausfahrende Auto

In der Pflegstraße hat es gekracht. Dabei verletzte sich der Unfallverursacher leicht.

Am ersten Weihnachtsfeiertag war ein 20-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem Pkw Dacia Sandero in der Donauwörther die Pflegstraße in Richtung Reichsstraße unterwegs und musste sein Fahrzeug im Fahrtverlauf verkehrsbedingt abbremsen. Wie die Polizei mitteilt, erkannte der 22-jährige Fahrer eines dahinter fahrenden Opels Corsa die Situation zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Durch den Zusammenstoß zog sich der 22-jährige Unfallverursacher eine Handgelenkprellung zu. Der 20-jährige Dacia-Fahrer blieb unverletzt. Der Opel war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9500 Euro. (AZ)